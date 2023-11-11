شكرا لقرائتكم تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة غزة تتجاوز 457 مليون ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تجاوزت التبرعات التي جمعتها الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة 457,783,750 ريال تبرع بها أكثر من 669,463 متبرع منذ إطلاقها.

الجسر الإغاثي السعودي

وكانت الطائرة الإغاثية السعودية الثالثة، وصلت اليوم إلى مطار العريش وعلى متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

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كما وصلت أمس الطائرة الإغاثية السعودية الثانية، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طناً.

وكانت الطائرة الإغاثية الأولى وصلت يوم الخميس الماضي إلى مطار العريش، تحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد غذائية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 35 طنا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة .

إطلاق الحملة الشعبية

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قد وجها، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة ساهم التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.