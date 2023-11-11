شكرا لقرائتكم خبر عن التحذير من اربعة أماكن في جسم الدجاجة لهم أضرار جسيمة ويُسببون أمراض قاتلة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

توجد الكثير من الفوائد للدجاج ولهذا السبب يحبها الناس ويأمنونها بعكس الكثير من أنواع اللحوم الحمراء التي يخافون منها لهذا السبب تم تكثيف الفحوصات على الدجاج لكي يتم التأكد من فوائدها الصحية وخلال هذه الفحوصات تم اكتشاف اربعة أماكن بالتحديد في جسم الدجاجة لهم أضرار جسيمة ويُسببون أمراض قاتلة كمرض السرطان تعرفي عليها .

1-الجلد

ويحتوي الجلد على نسبة عالية من الدهون، ذات السعرات الحرارية العالية، بالإضافة إلى البكتريا والطفيليات التي لا تموت، حتى بدرجة حرارة عالية، مما قد يؤدي للإصابة بسرطان المعدة والدم، وأيضًا الإصابة بأمراض السمنة و القلب، نظرًا لأن الجلد يزيد نسبة الكوليسترول في الدم، ويزيد أيضًا من فرص الإصابة بالجلطات .

2-الرئة

البكتريا الموجودة في رئة الدجاج، لا يمكن التخلص منها مع تعريضها لدرجة حرارة عالية أثناء الطهي، وبحسب بعض الدراسات، فإن رئة الدجاج تسبب الكثير من المشاكل الصحية لجسم الإنسان.

3-الرأس

الدجاج الذي يتم تربيته خارج البيت، ينصح بعدم أكل رأسه، وذلك لاحتوائها على سموم مسببة للأورام السرطانية، فالكثير من مربي الدجاج يقومون بحقنه في رأسه بهرمون الستيرويد ، بهدف زيادة وزن الدجاج بشكل غير طبيعي، وكلما زاد وزنها ارتفع سعرها، ويعتبر هذا الهرمون السبب في الإصابة بأمراض مثل السرطان والقرح، واضطرابات الهرمونات عند النساء، وقد يصل إلى الإصابة بالعقم.

4-المؤخرة

مثل باقي الأجزاء السابقة، تحتوي مؤخرة الدجاج على بعض الطفيليات والبكتيريا، وهي بطبيعة الحال مصدرا وسبب أساسي في الإصابة بكثير من أمراض المعدة والجهاز الهضمي، لذلك ينصح دائما بالابتعاد عن تلك المناطق الأربع، تجنبا للإصابة بأي الأمراض المذكورة.