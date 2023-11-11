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وزير الخارجية : أي مستقبل نتحدث عنه وغزة تُدمر .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - تحدث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود خلال القمة العربية الاسلامية المشتركة الطارئة، والتى عقدت اليوم السبت في الرياض لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية “اجتمعوا القادة العرب والمسلمين على أن الحرب يجب أن تتوقف والعمل على كسر الحصار على ‎غزة وفرض إدخال مساعدات إنسانية”.

وأضاف الوزير “القادة طالبوا بإنشاء وحدة رصد إعلامية لتوثيق جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين”.

وأكد البيان الختامي على ضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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