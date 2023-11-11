شكرا لمتابعة خبر عن وزير الخارجية : أي مستقبل نتحدث عنه وغزة تُدمر .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود خلال القمة العربية الاسلامية المشتركة الطارئة، والتى عقدت اليوم السبت في الرياض لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية “اجتمعوا القادة العرب والمسلمين على أن الحرب يجب أن تتوقف والعمل على كسر الحصار على ‎غزة وفرض إدخال مساعدات إنسانية”.

وأضاف الوزير “القادة طالبوا بإنشاء وحدة رصد إعلامية لتوثيق جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين”.

وأكد البيان الختامي على ضرورة كسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل المساعدات تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع بشكل فوري.