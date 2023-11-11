شكرا لمتابعة خبر عن نصائح لمحبي الكشتات والبر لتجنب المخاطر..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه المدير التنفيذي لجمعية عون للبحث والإنقاذ صالح النوفل، نصائح لمحبي البر والكشتات حتى لا يصبحون في عداد المفقودين.

ومن أبرز تلك النصائح إخبار الأهل بمواقعهم، وحمل أجهزة تساعدهم على تحديد وجهتهم وتوفير الزاد من ماء وتمر وغيرها، بالإضافة إلى الصحبة، وأن تكون السيارة مُجهزة للتعامل مع أي حالة طارئة.

وقال النوفل: “تكبر المشكلة وتتفاقم عندما يكون معه صغار سن ويصبحون من عداد المفقودين”.

ولفت إلى أن طبيعة المملكة الصحراوية وتضاريسها تجعل الشخص مهما كان متمرسا عرضة للفقدان، مشيرا إلى أن أعداد المفقودين وفقا للإحصائيات تعتبر كبيرة جدا.