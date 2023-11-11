شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد ياسمين صبري تتجول بملابس جريئة في أحد مولات الرياض والان مع التفاصيل الكاملة

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شاهد ياسمين صبري تتجول بملابس جريئة أحدثت الفنانة المصرية ياسمين صبري ضجة كبيرة بظهورها في أحد مراكز التسوق في الرياض، حيث جذبت انتباه الجماهير وأثارت اهتمامهم.

شاهد ياسمين صبري تتجول بملابس جريئة

ظهرت الفنانة ي

ياسمين صبري تقضي وقتها في احد مولات الرياض❤️ pic.twitter.com/iJkqywZtBP — Gorgeous (@gorgeous4ew) November 8, 2023

في مقطع فيديو وثقته إحدى معجباتها أثناء قضائها وقتًا في التسوق في أحد مراكز التسوق في الرياض.

حيث ارتدت ياسمين ملابس كاجوال بسيطة، مما أضفى عليها لمسة من الأناقة والراحة، وكانت هذه الإطلالة سببًا في زيادة إعجاب الجمهور بها.

جدير بالذكر أنه آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري هو فيلم “البعبع” الذي تم عرضه خلال موسم عيد الأضحى لعام 2023.