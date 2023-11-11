شاهد ياسمين صبري تتجول بملابس جريئة في أحد مولات الرياض

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شاهد ياسمين صبري تتجول بملابس جريئة أحدثت الفنانة المصرية ياسمين صبري ضجة كبيرة بظهورها في أحد مراكز التسوق في الرياض، حيث جذبت انتباه الجماهير وأثارت اهتمامهم.
شاهد ياسمين صبري تتجول بملابس جريئة
ظهرت الفنانة ي
في مقطع فيديو وثقته إحدى معجباتها أثناء قضائها وقتًا في التسوق في أحد مراكز التسوق في الرياض.
ياسمين صبري تقضي وقتها في احد مولات الرياض❤️ pic.twitter.com/iJkqywZtBP— Gorgeous (@gorgeous4ew) November 8, 2023
حيث ارتدت ياسمين ملابس كاجوال بسيطة، مما أضفى عليها لمسة من الأناقة والراحة، وكانت هذه الإطلالة سببًا في زيادة إعجاب الجمهور بها.
جدير بالذكر أنه آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري هو فيلم “البعبع” الذي تم عرضه خلال موسم عيد الأضحى لعام 2023.
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