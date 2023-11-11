شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تفاصيل حادث مروري سبب وفاة 8 أشخاص خلال ثواني في السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

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تفاصيل حادث مروري في حادث تصادم مروع على طريق سعيدة الصوالحة – محايل، فقد فقد 8 أشخاص حياتهم، وأصيب 5 آخرون.

تفاصيل حادث مروري

وقع حادث تصادم مروع على طريق سعيدة الصوالحة – محايل، حيث اصطدمت ثلاث مركبات من طرازات تويوتا إف جي وتويوتا أنوفا ونيسان سفاري، وأفادت المصادر بأن هذا الحادث أسفر عن وفاة 8 أشخاص، وإصابة 5 آخرين بجروح حرجة، وفقًا لما ذكرته “سبق”.

وعلى الفور بعد وقوع الحادث، تدخلت فرق الهلال الأحمر على الفور، حيث قامت بالتعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.