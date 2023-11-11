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تفاصيل حادث مروري سبب وفاة 8 أشخاص خلال ثواني في السعودية

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تفاصيل حادث مروري في حادث تصادم مروع على طريق سعيدة الصوالحة – محايل، فقد فقد 8 أشخاص حياتهم، وأصيب 5 آخرون.

تفاصيل حادث مروري

وقع حادث تصادم مروع على طريق سعيدة الصوالحة – محايل، حيث اصطدمت ثلاث مركبات من طرازات تويوتا إف جي وتويوتا أنوفا ونيسان سفاري، وأفادت المصادر بأن هذا الحادث أسفر عن وفاة 8 أشخاص، وإصابة 5 آخرين بجروح حرجة، وفقًا لما ذكرته “سبق”.

وعلى الفور بعد وقوع الحادث، تدخلت فرق الهلال الأحمر على الفور، حيث قامت بالتعامل مع الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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