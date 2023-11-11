ولي العهد: السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 نوفمبر 2023, 8:26 مساءً

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، السيد أنوار الحق كاكر، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية. وجرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، خاصة في قطاع غزة، والجهود المبذولة تجاهها. وأكد سمو ولي العهد أن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة. كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات. حضر اللقاء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.

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