ولي العهد و"السيسي" يتفقان على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق بين المملكة ومصر لتأكيد الرؤية العربية والإسلامية بشأن القضية الفلسطينية

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 نوفمبر 2023, 8:26 مساءً

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية. وجرى خلال اللقاء التشديد على أهمية وقف التصعيد العسكري في قطاع غزة، والرفض القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، وتحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته. كما جرى الاتفاق على ضرورة تكثيف التشاور والتنسيق الوثيق بين المملكة ومصر خلال الفترة المقبلة لتأكيد الرؤية العربية والإسلامية بشأن القضية الفلسطينية. حضر اللقاء: الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، وسكرتير سمو ولي العهد الدكتور بندر بن عبيد الرشيد.

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