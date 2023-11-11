تراند اليوم : بالفيديو.. "رغد العنزي وخلود الشمري" أول فارستين في تبوك ترويان تجربتهما.. وكيف تؤديان الحركات البهلوانية على ظهر الحصان

صحيفة الخليج 365: روت الفارستان "رغد العنزي وخلود الشمري "، تجربتهما في تعلم ركوب الخيل كأول فارستين من منطقة تبوك تجيدان ركوب الخيل وإصابة الأهداف من على ظهور الخيل بسرعات متفاوتة .

وقالت رغد العنزي خلال لقاء مع برنامج " سيدتي" : أنا من منطقة تبوك وأقوم برمي السهام من على ظهر الخيل ، والحمد لله تمكنت أنا وخلود الشمري بتعلم مهارات عديدة منها الرمي من على ظهر الخيل ،الثنائي ، والتلويح بالرمح .

وتابعت: نحن أول فتيات بتبوك نقوم بهذه الحركات ونتقنها ، والفريق متعدد المواهب ، فيه من يستطيع التقاط الأشياء من على الأرض مثل الشماغ أو المنديل وهو على الخيل بسرعة عالية .

واستكملت: وفيه من يقدر يسوي حركات بهلوانية وهو واقف على الخيل ويسير بسرعة عالية ، أعرف أن منطقة تبوك خصوصا بالخيل والمواهب صعب أنها تبرز أي فارسة أو أي كان مواهبك .

وأردفت: أنا في منطقة تبوك ما لاقيت خيل ثنائي أو خيل قوس بس سافرت وسعيت لأتعلم هذه المهارات وأجيبها للمدينة اللي أنا فيها .

وأضافت الفارسة والهجانة "خلود الشمري " : أنا أول فارسة تتقن الحركات والمهارات البهلوانية على ظهر الخيل ، الحمد لله قدرت أجمع بين المهارتين ، وأخذت مني تدريبات عامين كفارسة .

واستطردت: رمي السهام من على ظهر الخيل بالقوس العربي ، تكون على سرعة معينة وتحدد هدف لتصيبه بالقوس ، والرمح أيضا نحدد هدف على الأرض ويقوم الفارس بالانطلاق بالسرعة المحددة له يلتقط بها الأشياء من على الأرض .