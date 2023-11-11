جبال مكة تكتسي الرداء الأخضر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين شهدت مكة المكرمة هطول أمطار غزيرة خلال الأيام الماضية، اكتست جبال العاصمة المقدسة بموسم الأمطار للسنة الثانية على التوالي رداء عشبيا أخضر قل ما يمكن رؤيته في هذه المناطق. وبدا نمو النباتات فيها بشكل مكثف بعد الحالة المطرية التي تعرضت لها المنطقة خلال الأيام الماضية. في المقابل تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور ولقطات تظهر جبال وسهول مكة المكرمة وهي تكتسي اللون الأخضر الخلاب بعد الأمطار الأخيرة، ووثق هواة صورا لاكتساء جبال وبراري مكة المكرمة بالعشب الأخضر، الأمر الذي دفع العديد من الأهالي للتنزه في هذه المواقع والاستمتاع بالأجواء والخضرة الجميلة. مزايا الكساء الأخضر: خلف أجواء ربيعية.

روائح عطرية للأزهار والأعشاب.

هواء نقي وصحي.

اعتدال في درجات الحرارة.

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