شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس الفترة الانتقالية في مالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة خطية، من العقيد آسيمي غويتا رئيس الفترة الانتقالية رئيس الدولة في جمهورية مالي، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وتسلم الرسالة، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، خلال استقباله في الرياض اليوم، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المالي عبدالله ديوب.

القضايا الإقليمية والدولية

جرى خلال الاستقبال، استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر اللقاء، معالي نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، وسعادة مدير عام مكتب سمو الوزير عبدالرحمن الداود.