شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مع الرئيس الإيراني تطورات الأوضاع في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض اليوم، الرئيس إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على هامش انعقاد القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع في المنطقة خاصة في قطاع غزة.

ممرات إغاثة المدنيين

أكد سمو ولي العهد إدانة ورفض المملكة القاطع للحرب الشعواء التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها، والدعوة للإفراج عن الرهائن والمحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء.

حضر اللقاء، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى عصام بن سعد بن سعيد، وسكرتير سمو ولي العهد بندر بن عبيد الرشيد.