نهائي ألماني خالص في بطولة "سوبر جلوب 2023"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 نوفمبر 2023, 8:53 مساءً

حجز فريق ماغديبورغ الألماني ثاني بطاقات الوصول لنهائي بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023”، بعد تفوقه على منافسه كيلسي البولندي بنتيجة (28-24). وانتهى الشوط الأول بتقدم ماغديبورغ بنتيجة (15-14)، وحصل لاعبه نيكولا بورتنر على جائزة أفضل لاعب في المباراة. وبذلك سيواجه ماغديبورغ منافسه برلين في نهائي ألماني خالص، عقب بعد تفوقه على منافسه برشلونة الإسباني بفارق هدف واحد بواقع (35-34) في أول مباريات دور نصف النهائي. فيما سيلعب برشلونة الإسباني مواجهة تحديد المركزين الثالث والرابع مع فريق كيلسي البولندي. وانتزع فريق الخليج السعودي الفوز من منافسه "بطل آسيا" النجمة البحريني بنتيجة (27-24)، في اللقاء الثاني لتحديد المراكز 5-8 من بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب 2023". وانتهى الشوط الأول بتقدم الخليج السعودي بنتيجة (14-10)، وحصل لاعبه مجتبي آل سالم على جائزة أفضل لاعب في المباراة. وبذلك سيلعب الخليج في اللقاء القادم عصر غدٍ الأحد أمام "بطل إفريقيا" فريق الأهلي المصري في لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس، فيما سيلعب النجمة مع الكويت الكويتي في لقاء تحديد المركزين السابع والثامن.

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