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ياسر نجدي أم ثكلى تحمل جثة طفلها الذي استشهد في غارة جوية على منزل في مخيم خان يونس للاجئين في غزة رونين زفولون/ رويترز فلسطينيون يؤدون صلاة الجمعة في باحة مستشفى ناصر وبجوارهم سيارة إسعاف متضررة من جراء القصف محمود حمص/ فرانس برس جهنم الحمراء.. الأدخنة وألسنة اللهب تتصاعد نتيجة الهجمات الإسرائيلية الوحشية على مدينة غزة محمد عابد/ فرانس برس رجل وابنه يجلسان ويحملان كيسًا من الخبز أمام مخبز مدمر في مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة علي جاد الله/ الأناضول فلسطينيون ينزحون نحو المجهول وسط هجمات إسرائيلية وحشية لا إنسانية عابد زقوت/ الأناضول جنود الاحتلال يتفقدون أحد المباني الذي دمرته أيديهم في غزة هيثم عماد/ منصة إي بي آي عملية إنقاذ صبي فلسطيني عالق تحت الأنقاض في خان يونس بغزة بلال خالد/ الأناضول أطفال فلسطينيون يركضون أثناء فرارهم من القصف الإسرائيلي على رفح محمد عابد/ فرانس برس مياه الفيضانات تحيل الحياة إلى جحيم في مخيم للاجئين في العاصمة الصومالية مقديشو فيصل عمر/ رويترز مشهد للمنازل المتضررة في قرية نيبالية بعد ضرب زلزال للمنطقة برابين رانابهات/ فرانس برس شخصية كاترينا لبانتشو فيلا المكسيكية الثورية تظهر خلال احتفالات يوم الموتى في مكسيكو سيتي ألفريدو إستريلا/ فرانس برس الأمواج العاتية تتحطم على صخرة العذراء في بياريتز بفرنسا جايزكا إيروز/ فرانس برس محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 12 صورة: تهجير ونزوح وإبادة ووحشية.. واستمرار للمعاناة الفلسطينية

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