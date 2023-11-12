تراند اليوم : أمريكا تزود إسرائيل ب "المسيرة الانتحارية" سويتش بيلد 600.. والكشف عن قدراتها القتالية

صحيفة الخليج 365: تنتظر إسرائيل استلام المسيرة "سويتش بيلد 600" المعروفة باسم المسيرة الانتحارية ذات القدرات القتالية المتطورة من أمريكا.

وزن المسيرة

المسيرة تزن 23 كيلوغراماً، ويمكنها الطيران لمسافة 39 كيلومترا، والتحليق في الهواء لمدة 40 دقيقة.وقابلة للحمل على الظهر، ويمكن إطلاقها من منصات جوية أو بحرية أو أرضية.

تحديد المواقع

وهذه المسيرة قادرة على حمل رأس حربي مضاد للدروع للاشتباك مع أهداف أكبر وأكثر صلابة على مسافات أكبر، ومن أبرز مميزاتها أنها تعمل بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وتمكن مشغلها من تحريكها وتوجيهها، لتحديد هدفها في الهواء، بعدها تتحطم وتنفجر مدمرة نفسها بالهدف. بحسب موقع avinc.

نظام ذخيرة متعدد

وتوفر المسيرة للقادة الميدانيين نظام ذخيرة متعدد المهام قادرا على القيام بعمليات متعددة المجالات،كذلك هي مجهزة بأجهزة استشعار EO/IR عالية الدقة رائدة في فئتها، وتحكم متقدم في الطيران الدقيق، وتعمل "سويتش بيلد 600" على تمكين المقاتل من النشر السريع والسهل والقدرة على الطيران والتتبع والاشتباك.