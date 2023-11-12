شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو مرعب لأخطر حادث مروري في أبو ظبي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - شروط والتراخيص المطلوبة لفتح متجر الكتروني في السعودية 1445

فيديو مرعب لأخطر حادث مروري في أبو ظبي أذاعت شرطة أبوظبي فيديو يظهر حادث مروري ناجم عن تصرف متهور لسائق، حيث قام بالانحراف بطريقة مفاجئة، مسببًا خسائر غير بشرية.

فيديو مرعب لأخطر حادث مروري في أبو ظبي

تعرضت سيارة دفع رباعي لحادث اصطدام مع شاحنة صغيرة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد أن قام السائق بتغيير مساره في اللحظة الأخيرة على طريق سريع مكتظ بحركة المرور.

قامت شرطة أبوظبي بمشاركة مقطع فيديو يوثق الحادث عبر منصة “إكس”، بهدف تسليط الضوء على مخاطر الانحراف المفاجئ والتجاوز الغير آمن. كما نقلت الشرطة بعض التحذيرات والنصائح لقائدي السيارات، داعية إياهم لتوخي الحذر لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.

كما أظهر

لحظة تغيير مسار السيارة الدفع الرباعي بطريقة مفاجئة، حيث قامت بالخروج من الطريق الرئيسي في محاولة للدخول إلى طريق آخر على الجهة اليمنى.

حيث كانت تقود السائقة السيارة نحو الممر الأيسر للطريق المتباعد، ثم قررت في اللحظة الأخيرة التحول بالسيارة إلى اليمين، محاولة تجاوز الخطوط المنفصلة التي تمنع العبور، وانتهت بالتصادم مع شاحنة أخرى.

تسبب الحادث في اصطدام الطرف الخلفي للشاحنة وفصله عن السيارة، مع تحطيمات أخرى في مركبة السائق المخالف.

حثت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي السائقين على تجنب الانحراف المفاجئ وتجنب تجاوز المركبات بشكل غير صحيح، مطالبةً بضرورة التحقق من سلامة الطريق قبل الانتقال إلى مسار آخر.

وشددت الشرطة على أهمية عدم التنقل بين المسارات بشكل متهور يعرض حياة السائق للخطر، داعية إلى استخدام المسار الصحيح عند الانتقال إلى طريق آخر.