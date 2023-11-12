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فيديو مرعب لأخطر حادث مروري في أبو ظبي أذاعت شرطة أبوظبي فيديو يظهر حادث مروري ناجم عن تصرف متهور لسائق، حيث قام بالانحراف بطريقة مفاجئة، مسببًا خسائر غير بشرية.
فيديو مرعب لأخطر حادث مروري في أبو ظبي
تعرضت سيارة دفع رباعي لحادث اصطدام مع شاحنة صغيرة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بعد أن قام السائق بتغيير مساره في اللحظة الأخيرة على طريق سريع مكتظ بحركة المرور.
قامت شرطة أبوظبي بمشاركة مقطع فيديو يوثق الحادث عبر منصة “إكس”، بهدف تسليط الضوء على مخاطر الانحراف المفاجئ والتجاوز الغير آمن. كما نقلت الشرطة بعض التحذيرات والنصائح لقائدي السيارات، داعية إياهم لتوخي الحذر لتفادي تكرار مثل هذه الحوادث.
كما أظهر
لحظة تغيير مسار السيارة الدفع الرباعي بطريقة مفاجئة، حيث قامت بالخروج من الطريق الرئيسي في محاولة للدخول إلى طريق آخر على الجهة اليمنى.
#فيديو | بثت #شرطة_أبوظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم وضمن مبادرة "لكم التعليق" فيديو لحادث بسبب الانحراف المفاجئ . #لكم_التعليق#الانحراف_المفاجئ pic.twitter.com/pEP7wfCnzy— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) November 10, 2023
حيث كانت تقود السائقة السيارة نحو الممر الأيسر للطريق المتباعد، ثم قررت في اللحظة الأخيرة التحول بالسيارة إلى اليمين، محاولة تجاوز الخطوط المنفصلة التي تمنع العبور، وانتهت بالتصادم مع شاحنة أخرى.
تسبب الحادث في اصطدام الطرف الخلفي للشاحنة وفصله عن السيارة، مع تحطيمات أخرى في مركبة السائق المخالف.
حثت مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي السائقين على تجنب الانحراف المفاجئ وتجنب تجاوز المركبات بشكل غير صحيح، مطالبةً بضرورة التحقق من سلامة الطريق قبل الانتقال إلى مسار آخر.
وشددت الشرطة على أهمية عدم التنقل بين المسارات بشكل متهور يعرض حياة السائق للخطر، داعية إلى استخدام المسار الصحيح عند الانتقال إلى طريق آخر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.