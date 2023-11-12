شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو لسعود القحطاني من دولة خليجية يعلن حصولة على ساعة هدية ليس لها مثيل في العالم والان مع التفاصيل الكاملة

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فيديو لسعود القحطاني من دولة خليجية كشف سعود القحطاني، المشهور على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال مقطع فيديو عن استلامه ساعة فاخرة كهدية من الإمارات، تبلغ قيمتها أكثر من 170 ألف ريال.

فيديو لسعود القحطاني من دولة خليجية

ظهر

هدية من دولة خليجية .. شاهد.. سعود القحطاني يكشف عن تلقيه ساعة هدية لا يملكها إلا 200 شخص في عالم https://t.co/JghH416uDF pic.twitter.com/JJy6SJ7RmX — صحيفة المرصد (@marsdnews24) November 10, 2023

في الفيديو وهو يستعرض الساعة الفاخرة التي تلقاها كهدية، معبرًا عن فرحته وامتنانه للهدية الراقية. وأشار إلى التفاصيل التقنية والجمالية للساعة، مؤكدًا على قيمتها العالية.

يُذكر أن القحطاني يشتهر بمتابعته الكبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يشارك متابعيه بأحدث أحداث حياته وتجاربه، ويقوم بمشاركة العديد من المحتويات الترفيهية والإلهامية.

كشف سعود القحطاني عن أن عدد الأشخاص الذين يمتلكون هذا النوع من الساعات لا يتجاوز 200 شخص في العالم. وأعرب عن شكره وامتنانه للشخص الذي قدم له هذه الهدية الفاخرة، قائلاً: “الله يبيض وجه اللي عطاني إياها”.

في مقطع الفيديو، قام القحطاني بالتأكيد على فخره وسعادته بامتلاكه هذه الساعة الفاخرة، وأشار إلى التفاصيل الفنية والتقنية التي تميزها، كما أبدى إعجابه بالتصميم الراقي والجودة العالية للساعة، معبرًا عن امتنانه الكبير للهدية الفاخرة التي تجاوزت قيمتها 170 ألف ريال.

يُذكر أن سعود القحطاني يحظى بشعبية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يشارك جمهوره بتفاصيل حياته اليومية وتجاربه الشخصية والفنية.