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قصة قصيرة عن التنمر يمثل ظاهرة اجتماعية مؤلمة تؤثر على الكثير من الأفراد، خاصةً في بيئة المدرسة،ويمكن إلقاء الضوء على هذه الظاهرة من خلال قصة قصيرة تحمل في طياتها رسالة قوية حول الضرورة الحاسمة لمكافحة التنمر.

قصة قصيرة عن التنمر

التنمر هو ظاهرة مؤثرة وسلبية قد تؤثر على الأفراد لفترة طويلة في حياتهم. إليك قصتين قصيرتين عن التنمر، إحداها في المدرسة والأخرى في مكان العمل:

1. قصة عن التنمر في المدرسة:

في يوم من الأيام، كان هناك صبي اسمه علي، كان يملك العديد من الأصدقاء ولكنه شعر بأنه يحتاج إلى أن يثبت نفسه أمامهم. قرر علي أن يبدأ بالتنمر على فتى آخر اسمه أحمد، الذي كان يحب الفن والرسم.

بدأ علي بالسخرية من رسومات أحمد ونشر الشائعات حوله. كما قام بتحديات محرجة أمام الطلاب. كانت حياة أحمد تصبح أكثر صعوبة يومًا بعد يوم.

لكن حدث تغيير عندما قررت مدرسة الفن تنظيم معرض فني. أحمد قرر المشاركة، وبدأ الطلاب يرون موهبته الرائعة. اكتشفوا أن التنمر لا يجلب أي شيء جيد. قرروا دعم أحمد واحترام مواهبه.

بدأ علي يشعر بالعزلة، وبمرور الوقت أدرك أنه كان يمكنه أن يكون صديقًا بدلاً من خصم. بدأ بالاقتراب من أحمد وطلب الاعتذار.

2. قصة عن التنمر في مكان العمل:

ليلى كانت تعمل في شركة كبيرة، لكنها كانت تتعرض للتنمر من بعض زملائها. كانوا يستهزئون بها بسبب طريقة عملها ويقللون من قدراتها. شعرت ليلى بالإحباط والاحتقار.

قررت ليلى أن تغير الوضع. بدأت بالتحدث مع المدير ومشاركتها تجاربها. قامت الشركة بتنظيم ورش عمل حول التواصل وبناء الفريق.

مع مرور الوقت، تغيرت الأجواء في المكتب. بدأ الزملاء يقدرون مساهمة ليلى ويعترفون بقدراتها. كمكافأة، قاموا بتعيينها في مشروع هام وأظهرت للجميع قدرتها على التفوق.

تظهر هذه القصتين أهمية التواصل والتفاهم لتغيير الأوضاع المؤذية وبناء بيئة إيجابية في المدرسة أو مكان العمل.