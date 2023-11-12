تراند اليوم : نتنياهو: السلطة الفلسطينية لن تحكم غزة بعد الحرب.. والجيش الإسرائيلي سيدخل وقتما شاء لقتل الإرهابيين

صحيفة الخليج 365-CNN: قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه يعارض أي دور لحكومة السلطة الفلسطينية الحالية في غزة بمجرد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحماس.

وردًا على سؤال حول ما إذا كانت السلطة الفلسطينية، التي تتمتع بسيطرة إدارية جزئية في الضفة الغربية المحتلة، قد تحكم غزة بعد الحرب، قال نتنياهو: "ستكون هناك سيطرة أمنية كاملة (في غزة)، مع (الجيش الإسرائيلي)، القدرة على الدخول وقتما نشاء، لقتل الإرهابيين الذين يمكن أن يظهروا مرة أخرى. أستطيع أن أقول لكم ما لن يحدث: لن تكون هناك حماس".

وأضاف: "علاوة على ذلك، لن تكون هناك سلطة مدنية تعلم أطفالها كراهية إسرائيل، وقتل الإسرائيليين، والقضاء على دولة إسرائيل".