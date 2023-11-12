تراند اليوم : شاهد.. محام "كويتي" يفتح النار على قيادات حركة حماس :يا مجرمون يا عصابة تقومون ببدء الحرب وأنتم لا تستطيعون إنهائها

صحيفة الخليج 365: هاجم المحامي الكويتي سعود الشحومي قيادات حركة حماس، مشيرا إلى أنهم اتخذوا من السياسة ملاذا لكسب الأموال على حساب جراح أهلنا في فلسطين.

قصف غزة

وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إكس:" عصابة حماس الآن يطالبون القادة العرب والمسلمين بالضغط على أمريكا لتضغط على الكيان الصهيوني لوقف القصف في غزة".

ميليشيا مسلحة

وتابع:"أنتم يا ميليشيا مسلحة يا مجرمين يا عصابة تقوموا ببدء حرب أنتم لا تستطيعون إنهائها، وتحدث المجازر وتختبئون في الأنفاق ويضرب أهلنا في غزة وأنتم تجنون مليارات الدولارات من دماء الشعب الفلسطيني الحر"٠

الغاية والغرض

وأكمل :" حققتم الغاية والغرض الذي أنشئت حركة حماس من أجله، الآلاف يهجرون، ويخرج المجرم نتنياهو يصرح بأنهم سيسيطرون على غزة"، وأردف:" تشحتون من جمهورية مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي أن يتدخل لإيقاف النار".

جماعة إرهابية

واختتم قائلا:" من وجهة نظري يجب أن يصدر بيان القادة بالمطالبة بوقف إطلاق النار وإدانة العدوان على غزة، وأيضا يجب أن يصدر ما يعتبر حماس جماعة إرهابية ويجب أن تحاكم كما يحاكم نظام نتنياهو الغادر".