شكرا لقرائتكم خبر عن عدد من رؤساء الدول والمسؤولين يؤدون مناسك العمرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يؤدي عدد من الرؤساء والمسؤولين مناسك العمرة، إذ وصل العديد منهم إلى مكة مكرمة، كما زار البعض المسجد النبوي بالمدينة المنورة.

وأدى دولة رئيس وزراء أوزبكستان عبد الله أريبوف، والوفد المرافق له، مناسك العمرة. وكان في استقباله لدى وصوله إلى الحرم المكي الشريف عدد من المسؤولين بمكة المكرمة.

أداء مناسك العمرة

كما وصل إلى جدة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، والوفد المرافق له، لأداء مناسك العمرة.

وكان في استقباله بمطار الملك عبد العزيز الدولي، صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، ومدير شرطة محافظة جدة اللواء سليمان بن عمر الطويرب، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبد الله بن ظافر.

كما أدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، والوفد المرافق له اليوم، مناسك العمرة.

السلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم

وزار الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة اليوم، المسجد النبوي، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرَّف بالسلام على الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وصاحبيه رضوان الله عليهما.

العقيد مامادي دومبويا رئيس جمهورية غينيا، أدى أيضا والوفد المرافق له اليوم مناسك العمرة، كما وصل إلى جدة الرئيس محمد ولد الشيخ أحمد الغزواني رئيس موريتانيا، والوفد المرافق له، لأداء مناسك العمرة.

زيارة المسجد النبوي

الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة وصل كذلك إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيّه -رضوان الله عليهما-.

أيضا وصل إلى جدة اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، عبد الله أريبوف، والوفد المرافق له، لأداء مناسك العمرة.