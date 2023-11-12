شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور بندر بليلة: إحسان المرء لربه وعبادته بإخلاص هو أعلى مراتب الدين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ألقى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة خلال زيارته الرسمية إلى مملكة البحرين خطبة الجمعة في جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي بالعاصمة البحرينية المنامة.

جاء بحضور عدد من المسؤولين والعلماء وجمع غفير من المصلين، ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين التي تنفذها الشؤون الإسلامية.

مقام الإحسان

وأكد فضيلته خلال خطبة الجمعة على عظيم مقام الإحسان وأن الدين الإسلامي منبعاً للمكارم والإحسان، وفيه من أتم الصور وأجل العبادات الذي يُفضي بصاحبه إلى فعل الأحسن والأجمل على الوجه الأكمل، فهو مقام يلتئم من الكمال والجمال.

وأشار فضيلته إلى أن الله تعالى يأمر بالعدل والإحسان، حيث كتب الإحسان على كل شيء، مبيناً أن إحسان المرء لربه وعبادته بإخلاص هو أعلى مراتب الدين.

واختتم فضيلة الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة خطبته سائلاً الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأن يحفظ مملكة البحرين الشقيقة والمملكة العربية السعودية، وأن يديم عليهما نعمة الأمن والأمان، وأن يحفظ قيادة البلدين الشقيقين.

خدمة العمل الإسلامي

كما قام فضيلة إمام الحرم الدكتور بندر بليله بإمامة المصلين لصلاة العشاء في جامع سمو الشيخ فيصل بن حمد بن عيسى آل خليفة.

الجدير بالذكر، أن هذه الزيارة تأتي في إطار البرامج التي تشرف على تنفيذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لخدمة العمل الإسلامي ونشر قيم الإسلام السمحة وفق منهج الوسطية والاعتدال.