شكرا لقرائتكم خبر عن وداعاً للأدوية.. إليك أكثرمن طريقة سحرية وفعالة لعلاج جرثومة المعدة بالأعشاب الطبيعية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قد تصاب بتلبك في الأمعاء وفقدان في الشهية، ربما يشير ذلك إلى إصابتك بجرثومة المعدة، فكيف يمكن علاجها بالطرق الطبيعية والأعشاب؟

تصيب جرثومة المعدة حوالي 60% من سكان العالم البالغين، وهناك العديد من العلاجات الطبيعية الممكنة والأعشاب التي تساعد على ذلك، تعرف في هذا المقال على كيفية علاج جرثومة المعدة بالأعشاب هذه.

علاج جرثومة المعدة بالأعشاب والطرق الطبيعية

قد يكون استخدام العلاجات الدوائية مثل المضادات الحيوية (Antibiotics) أمرًا صعبًا بالنسبة لبعض الأشخاص، لما تسببه من غثيان وإسهال، لكن لا داعي للقلق فهناك العلاجات الطبيعية والأعشاب التي تساعد على ذلك، ومن أبرز طرق علاج جرثومة المعدة بالأعشاب هي الاتية:

1. الشاي الأخضر (Green tea)

أظهرت دراسة أجريت على الفئران أن الشاي الأخضر قد يساعد على قتل وبطء نمو جرثومة المعدة، ووجدت الدراسة أن تناول الشاي الأخضر قبل الإصابة يمنع التهاب المعدة، أن استهلاك الشاي أثناء العدوى يقلل من شدة التهاب المعدة أيضًا.

2. العسل (Honey)

يمتلك العسل قدرة مضادة للبكتيريا الملوية البوابية، وتدعم الأبحاث هذا الاستنتاج، حيث أظهرت أن العسل يقضي على البكتيريا، ولكن إن استخدامه مع علاجات أخرى قد يسبب أضرار.

كما أن العسل الخام وعسل مانوكا قد يكون لهما أكثر التأثيرات المضادة للبكتيريا.

3. زيت الزيتون (Olive oil)

قد يعالج زيت الزيتون البكتيريا الملوية البوابية أيضًا، حيث أظهرت دراسة أنه يمتلك قدرات مضادة للجراثيم قوية ضد ثمانية سلالات من البكتيريا الحلزونية.

4. جذر عرق السوس (Licorice root)

جذر عرق السوس هو علاج طبيعي شائع لقرحة المعدة، وقد يحارب البكتيريا الحلزونية أيضًا، ووفقا لدراسة لا يقتل جذر عرق السوس البكتيريا مباشرة، لكنه يساعد في منعها من الالتصاق بجدران الخلية.

5. براعم البروكلي (Broccoli sprouts)

قد تكون براعم البروكلي فعالة ضد جرثومة المعدة، حيث تشير الأبحاث التي أجريت على الفئران أن براعم البروكلي تقلل من التهاب المعدة، كما تخفف من انتشار البكتيريا وتأثيراتها على المعدة.

وأظهرت دراسة أجريت على مرضى السكري من النوع الثاني أن مسحوق البروكلي يمنع نمو البكتيريا الحلزونية عند المرضى، بالتالي التقليل من عوامل الخطر القلبية الوعائية.

6. صبار الألوفيرا (Aloe vera)

الصبار هو علاج عشبي يستخدم لعلاج الأعراض المرتبطة بجرثومة المعدة مثل، الإمساك، وتلبك المعدة والغثيان والقيء، لذلك فهو من طرق علاج جرثومة المعدة بالأعشاب ذات الفعالية الكبيرة.

أثبتت إحدى الدراسات أن صبار الألوفيرا فعال في تثبيط نمو السلالات البوابية وقتلها، حتى تلك التي كانت مقاومة للعقاقير في بيئة مختبرية، ويمكن استخدامه مع المضادات الحيوية.

7. الحليب (Milk)

أظهر اللاكتوفيرين (Lactoferrin) البروتين سكري الموجود في حليب الإنسان والبقر أنه يمتلك نشاطًا مثبطًا ضد بكتيريا الملوية البوابية.

استخدمت إحدى الدراسات مجموعة من المضادات الحيوية و اللاكتوفيرين من حليب البقر، مما أدى إلى القضاء على الملوية البوابية بنسبة 100% عند 150 شخص مصاب.

8. زيت الليمون (Lemongrass oil)

وفقًا للدراسات يساعد زيت الليمون عند استنشاقه كزيت عطري، على منع نمو جرثومة المعدة، وفي دراسة أجريت على الفئران، انخفضت انتشار جرثومة المعدة بشكل ملحوظ مقارنة بالفئران التي لم تعالج بزيت الليمون.

9. المعالجة الضوئية (Phototherapy)

يستخدم العلاج بالضوء الأشعة فوق البنفسجية للمساعدة في القضاء على البكتيريا الملوية البوابية في المعدة، كما ويعتقد الباحثون أن العلاج الضوئي المستخدم داخل المعدة امن، و قد يكون أكثر فائدةً عندما لا تكون المضادات الحيوية خيارًا، وهو يعد من طرق علاج جرثومة المعدة بالأعشاب والطرق الطبيعية.

أعراض جرثومة المعدة

قد يواجه المصاب بجرثومة المعدة عدد من الأعراض وهي:

التجشؤ المفرط.

الشعور بالانتفاخ.

غثيان.

حرقة من المعدة.

الحمى.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن غير المبرر.

إذا استمرت تلك الأعراض لفترة طويلة من الأفضل دائمًا زيارة طبيبك، وخاصة إذا لاحظت وجود دم أو لون أسود في البراز أو القيء.