شكرا لمتابعة خبر عن سيدة تهدي زوجها سيارة فاخرة بمناسبة زواجه بأخري.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في لقطة غريبة، أقدمت زوجة على تقديم سيارة هدية لزوجها بمناسبة زواجه عليها “الزوجة الثانية”.

وأظهر مقطع فيديو سيارة فاخرة من موديل عام 2024، اهدتها زوجة لزوجها بمناسبة زواجه بأخرى وتخفيف الحمل عنها.

وقالت السيدة لزوجها في رسالة تركتها على السيارة: “أحسنت عشرتي ورعيت مشاعري.. وجعلتني في بيت قلبك كريمة.. الحمد لله الذي جعلك من بين صفوة الرجال زوجًا لي.. كنت اتمنى أن أكون بجانبك ذلك اليوم لكن كل ما أقدر أقوله أن يوفقك الله.. زوجتك وحبيبتك”.

وانهالت التعليقات على الفيديو الذي تداول على نطاق واسع، واختلفت التعليقات ما بين مؤيد للفكرة ومعارض.