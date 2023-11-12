شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تنبيه عاجل من احكام لتجديد الصكوك القديمة في السعودية قبل هذا الموعد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الوحدة يقدم ضربة موجعة لتاليسكا احكام لتجديد الصكوك القديمة في حال اعتزمت تحديث صك عقارك القديم، يجب عليك النظر في الشروط والخطوات التي قد تكون ضرورية، إن حديث الصكوك القديمة يعد إجراءًا مهمًا لتأكيد وتحديث المعلومات الخاصة بالعقار. احكام لتجديد الصكوك القديمة عندما يكون الشخص مهتمًا بتحديث الصك العقاري، يتوجب عليه التحقق من توفر عدة شروط لضمان نجاح العملية، وتشمل هذه الشروط: صدر من وزارة العدل: التأكد من أن الصك العقاري صدر من وزارة العدل، وأنه لم يتم تحريره من جهة غير معتمدة. الملكية الحالية: يجب أن يكون الشخص المُقدم للطلب هو المالك الحالي للعقار أو يحمل تفويضًا رسميًا من المالك لتقديم الطلب. الملكية الحالية للصك: التحقق من أن الصك يعبر بدقة عن حالة الملكية الحالية وأنه لا يتعارض معها. ساري المفعول: التأكد من أن الصك لا يزال ساري المفعول وغير منتهي أو مُبطل. غير مسجل مسبقًا: التحقق من أن الصك غير مسجل مسبقًا في السجلات الإلكترونية لوزارة العدل. خطوات تحديث الصكوك القديمة لتحديث الصكوك القديمة إلكترونيًا باستخدام منصة ناجز، يمكن اتباع الخطوات التالية: زيارة منصة ناجز: تسجيل الدخول: بعد ذلك، قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب النفاذ الوطني الخاص بك. اختيار الخدمات الإلكترونية: حدد الخدمات الإلكترونية من القائمة الرئيسية. اختيار خدمة “تحديث وتعديل صك عقاري”: ابحث عن باقة “الرهون والعقارات” واخترها. اختيار “تحديث وتعديل صك عقاري”: ضمن الخدمات المتاحة، اختر خدمة “تحديث وتعديل صك عقاري” لبدء العملية. إضافة طلب جديد: سيُطلب منك إضافة طلب جديد، اضغط على الأيقونة المخصصة لهذا الغرض. إدخال المعلومات المطلوبة: أدخل المعلومات المطلوبة، مثل نوع الطلب، ورقم الصك، وتاريخ الصك، ومساحة العقار، وتفاصيل القيود (وقف، مرهون، وصية). إرفاق الوثائق: أرفق صورة للصك من الواجهة والخلفية، بالإضافة إلى أي ملفات داعمة أخرى قد تكون مطلوبة. دفع الرسوم: قم بدفع الرسوم المقررة للخدمة. تقديم الطلب: في الختام، اضغط على “تقديم الطلب” لإرسال طلب تحديث الصك.

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