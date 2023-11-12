شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طريقة طلب مساعدة مالية من تركي ال الشيخ وكم يعطي تركي الشيخ؟ والان مع التفاصيل الكاملة

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طريقة طلب مساعدة مالية من تركي ال الشيخ تأسست مؤسسة تركي آل الشيخ الخيرية في عام 2020، وهي جهة خيرية غير ربحية تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة للفئات الهشة في المملكة العربية السعودية،وتشمل المساعدات التي تُقدمها المؤسسة مجالات متنوعة مثل المساعدات المالية، وتوفير المواد الغذائية، وتقديم الملابس، ودعم التعليم، وتعزيز قطاع الصحة، والعديد من الجوانب الأخرى.

طريقة طلب مساعدة مالية من تركي ال الشيخ

تقدم مؤسسة تركي آل الشيخ الخيرية مساعدات مالية لفئات محددة من المجتمع، وتشمل هذه الفئات:

الأرامل وأطفالهن.

المطلقات اللاتي لا يوجد لديهن عائلة.

الأفراد المدينين والنساء المدينات.

أفراد ذوي الاحتياجات الخاصة.

الأسر المتعففة.

يمكن للأفراد الراغبين في الحصول على المساعدة المالية التقديم عبر وسائل متعددة مثل الهاتف، الموقع الإلكتروني، أو تطبيق “الخير”. الخطوات تتضمن زيارة الموقع الإلكتروني، تعبئة نموذج الطلب، إرفاق المستندات المطلوبة، ثم إرسال الطلب.

الشروط المطلوبة للتقديم تشمل أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيمًا في المملكة العربية السعودية، وأن ينتمي إلى إحدى الفئات المستهدفة.

يتطلب التقديم على المساعدة إرفاق بعض المستندات مثل صورة من الهوية الوطنية، وصورة من صك الملكية للعقارات، وصورة من السجل التجاري للشركات، وصورة من شهادة الميلاد للقصر، وصورة من شهادة الوفاة للمتوفى، وتقرير طبي إذا كان المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.