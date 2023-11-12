شاهد رباعية الهلال النظيفة في شباك أبها

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رباعية الهلال النظيفة حقق نادي الاتحاد فوزًا مهمًا على فريق أبها بنتيجة 4-2 في إطار الجولة 13 من دوري روشن للمحترفين. أقيمت المباراة على أرض ملعب عبدالله الفيصل، حيث شهدت منافسة قوية بين الفريقين.
سجّل لاعبو الاتحاد أربعة أهداف في هذه المباراة، محققين بذلك الفوز ومضيّين في مشوارهم في الدوري. تأتي هذه النتيجة بعد أداء قوي من قبل اللاعبين وفريق الجهاز الفني.
رباعية الهلال النظيفة
أحرز لاعب الاتحاد
هدف الفريق الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 38 ورد فريق أبها بهدف التعادل في الدقيقة 51 من خلال تسجيل اللاعب إيكامبي، لكن لاعب الاتحاد كورنادو قلب الموازين وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 54. وأضاف بنزيما هدفين آخرين في الدقائق 67 و69، قبل أن يقلص لاعب أبها فهد الجميعة الفارق بهدف ثاني في الدقيقة 85.بهذه النتيجة، يرتفع رصيد الاتحاد إلى 24 نقطة في المركز الخامس، بينما يتجمد رصيد أبها عند 13 نقطة في المركز 13.
هدددددف!⚽— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) November 10, 2023
بنزيما يسجل الهدف الأول للاتحاد من علامة الجزاء🔥⚽️
#دوري_روشن_السعودي
#الاتحاد_أبها | #SSC pic.twitter.com/yC1bmNOMVM
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