تراند اليوم : شاهد: ردة فعل وزير الخارجية الأمير "فيصل بن فرحان " أثناء قمة الرياض تثير تفاعلا واسعا

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لوزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان خلال القمة العربية الإسلامية في الرياض.

وظهر وزير الخارجية في الفيديو وهو يأخذ نفسا عميقا مغلقا عينيه ويبدو أنه كان "منهكا" وفقا لحركة الجسد.

وعلى ما يبدو فإن آثار الجهد والتعب ظهرت على الوزير بسبب ما بذله خلال هذا الشهر هو وبقية المسؤولين السعوديين.

وكان ولي العهد قد افتتح أعمال القمة العربية- الإسلامية المشتركة غير العادية في الرياض، أمس السبت "للتضامن مع فلسطين"، ولبحث الحرب في قطاع غزة، بمشاركة العديد من رؤساء ووفود الدول العربية والإسلامية.