تراند اليوم : بالفيديو.. مدير كرة الوحدة: قدمنا احتجاج ضد مشاركة لاعب النصر تاليسكا.. وقرار الانضباط واضح

صحيفة الخليج 365: علق مدير كرة القدم في نادي الوحدة توفيق تونسي، على هزيمة فريقه أمام النصر في المباراة التي أقيمت بينهما أمس السبت، ضمن منافسات دوري روشن.

وقال تونسي خلال تصريحات تلفزيونية: النصر استغل الفرصة وبعض التفاصيل، والمباراة كانت ممتعة رغم الهزيمة".

وأضاف: الجزء المؤلم في المباراة هو خسارة 3 نقاط، مشيرا: قدمت احتجاجاً رسمياً ضد مشاركة اللاعب تاليسكا بسبب قانونية المشاركة "غير صحيحة".

وتابع: قرار لجنة الانضباط واضح فهو عنده كارت أحمر أي "إيقاف مباراتين في المسابقات الرسمية دون تحديد نوع المسابقة"، مبينا: قدمنا احتجاجنا ولدينا حيثيات معينة رفعت.