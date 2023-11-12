تراند اليوم : شاهد.. مالك سلسلة مطاعم "حاشي باشا " يروي قصة عجيبة لبداية مشروعه بـ 25 ألف ريال فقط

صحيفة الخليج 365: كشف رجل الأعمال ومالك سلسلة مطاعم حاشي باشا، سعد بن علي آل عوضة أن بداية مشروع مطاعم حاشي باشا كان بـ 25 ألف ريال.

وقال آل عوضة عبر برنامج عبدالحميد آل شيبان، إن هذا الرقم له قصة عجيبة بعد تاريخ حافل من الكبوت والخسائر والغنى والفقر لمدة 21 عاما قبل افتتاح المشروع.

وأوضح أن الكبوات هي من اكسبته المهارة قائلا: لو كانت الكبوات رجلا لاستحقت نصف ممتلكاتي، مشيرا إلى أنها أعظم مدرب.

وأكد أنه تعرض لخسائر فادحة لم يستطيع مقاومتها ولم يعد لديه أي أموال، مضيفا: وجدت من الخبرة والممارسة أن أفضل حل هو أخذ مطعم متعثر وأطبخ بيدي مع الموظفين.

وتابع: جاء أحد الزملاء وأخبرني بأنه متورط في مطعمه وباقي أمامه شهر واحد إما أن آخذه منه أو يسلمه للمالك نهاية الشهر وعقب: لم يكن في جيبي شيء وقتها والمطعم تكلفته قرابة 300 أو 400 ألف.

وأردف: نمت ليلة غريبة بين داء الرحمن ووساوس الشيطان وكانت أمام خيارين إما أن أسكت وآخذه آخر الشهر ببلاش، أو اساوم الرجل بشرف ولعل الله يبارك فيه.

وواصل: أتصلت بالرجل وأخبرته بأني ما عندي شيء وسآخذه منك بـ 120 ألف وأعطيك 25 ألف ريال كاش فقط والباقي كل شهر 4 آلاف، مشيرا إلى أنه مر عليه أشهر ولم يستطيع دفع 4 آلاف ثم بدأ النجاح والانطلاق.