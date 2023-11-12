وصول الطائرة السعودية الـ 4 لإغاثة الشعب الفلسطيني إلى مطار العريش

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 نوفمبر 2023, 6:34 صباحاً

وصلت طائرةُ المساعدات السعودية الرابعة إلى مطار العريش، ضمن الجسر الجوي لغزة. وتحمل على متنها مساعدات إغاثية متنوّعة شملت موادّ غذائية وإيوائية، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، والتي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. يأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود في الوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمرّ بهم.

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