6 ملايين طالب وطالبة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول اليوم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 نوفمبر 2023, 6:53 صباحاً

بدأت صباح اليوم الأحد، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1445هـ، في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بجميع مناطق المملكة. وأكملت المدارس ومكاتب التعليم والإدارات المعنية تهيئة القاعات الخاصة ولجان الاختبارات لأداء الطلبة لاختباراتهم التحريرية النهائية، وسط استعدادات فنية وتنظيمية لتوفير الأجواء الملائمة ليؤدوا اختباراتهم بيسر. وينتظم نحو 6 ملايين طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات في جميع المراحل التعليمية، من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي.

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