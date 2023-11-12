انت الان تتابع التوتر والكافيين أبرز مسبّباته.. 9 عادات يومية للتغلب على الأرق واضطرابات النوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 نوفمبر 2023, 6:56 صباحاً

كشفت مدينة الملك سعود الطبية، أن الأرق هو أحد اضطرابات النوم الشائعة لدى البالغين، ويعني صعوبة الدخول في النوم. وأوضحت المدينة أن هناك أربعة مسبّبات رئيسة للأرق، منها: الإكثار من تناول الكافيين، والضوضاء، وبرودة غرفة النوم، والتوتر والقلق. ونصحت المدينة في إنفوجراف توعوي لها على "إكس"، باتباع عددٍ من العادات الصحية التي تسهم في التقليل من الأرق وتسهم في جودة النوم. وأضافت أن تجنُّب التدخين، والوجبات الثقيلة قبل النوم، والكافيين، قبل 6 ساعات من النوم جميعها تحسّن من جودة النوم وتسهم في التغلب على الأرق. ونصحت المدينة بممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 20 دقيقة قبل ساعات من النوم، والنوم والاستيقاظ في موعدٍ محدّدٍ، وعدم التوجّه للفراش إلا في حال الشعور بالنعاس، والابتعاد عن استخدام الأجهزة الإلكترونية قبل النوم، وتجنُّب استخدام المهدئات والمنوّمات إلا بوصفة طبية، وتجنُّب النوم خلال النهار.

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