في اليوم العالمي للالتهاب الرئوي.. تعرّف على علاماته وأبرز أعراضه

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضح مستشفى الملك سلمان أبرز علامات وأعراض الالتهاب الرئوي.

وأضاف المستشفى في إنفوجرافيك له بمناسبة اليوم العالمي للمرض، أن أبرز العلامات هي: (السعال، والغثيان والقيء، والشعور بآلام الصدر، والحمى والتعرق، وضيق التنفس، والتشويش الذهني).

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