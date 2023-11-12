تراند اليوم : بالفيديو .. إعلامي كويتي يرد على مهاجمي موسم الرياض: يا أشقياء العرب حسدكم وحقدكم على السعودية قتلكم

صحيفة الخليج 365: وجه الإعلامي الكويتي محمد أحمد الملا كلمة إلى من يهاجم المملكة وموسم الرياض من بعض العرب بحجة القضية الفلسطينية.

وقال الملا في مقطع فيديو بحسابه في تويتر: إلى الأشقياء العرب، ما ودي أقول كلمة أخرى احتراما للدول التي ينتمون إليها، كم تحملنا إهاناتكم وتهديداتكم نحو دول الخليج وخاصة السعودية، التي تعمل من أجل حل قضايا الأمة العربية وتفزع لأي دولة عربية وإسلامية وتعطي كل ما تملك.

وتابع: الذي أضحكني إساءتكم الدائمة أيها الأشقياء نحو موسم الرياض، كأنه هو مشكلة الأمة العربية، نعرف أن الهجوم على السعودية وموسم الرياض لأن المملكة نجحت سياسيا واقتصاديا وسياحيا واجتماعيا، أصبحت الكلمة الأولى وقبلة الدول العظمى هي الرياض.

وأضاف: يا أشقياء العرب السعودية لا نلتفت لإساءاتكم ولا إهاناتكم لأنها مشغولة بالإنجازات ورفاهية شعبها وخدمة أمتها، حسدكم وحقدكم على السعودية أغاظكم وقتلكم حسدا والسبب لأنكم فشلتم في تحقيق ما أنجزته المملكة.

واختتم: يا أشقياء العرب المدافع الأول عن القضية الفلسطينية هي السعودية، المملكة لا تبيع الشعارات ولكن تقدم الأفعال ، واليوم المملكة تتجه إلى العلا وتبني مستقبلها، المشاريع والنجاحات تسطر في تاريخ السعودية.