تراند اليوم : بالفيديو.. متحدث الرئاسة المصرية يعلق على لغة جسد السيسي وأردوغان خلال لقائهما في الرياض

صحيفة الخليج 365: علق السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية على لغة الجسد بين الرئيس السيسي والرئيس أردوغان خلال لقائهما على هامش القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض.

وقال فهمي خلال مداخلة مع برنامج "الحكاية" : جميع اللقاءات في القمة العربية الإسلامية مشتركة استثنائية بهدف التشاور حول الأوضاع في غزة، وهذا ما تم من خلال القمة أو اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي ومن ضمنها لقاء الرئيس التركي.

وتابع: العلاقة تتطور هناك خطوات متبادلة ، هناك حرص يتم التعبير عنه بوضوح وقوة وعزم على استئناف الخطوات التي من شأنها أن تؤدي لاستعادة كامل أوجه التعاون الثنائي وتفعيل أطره.

وأضاف: اللقاء دار في أجواء أخوية ودية وتركز بطبيعة الحال على الأوضاع في غزة وهناك تقرب في المواقف وتم التعبير عنها في البيان الذي صدر عقب اللقاء بالإضافة للتباحث حول سبل زيادة وتعظيم العلاقات الثنائية وتفعيلها.