شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 340 ألف طالب يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يؤدي أكثر من 340 ألف طالب وطالبة اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم العام بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضحت إدارة الاختبارات والقبول بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة أن فترة الاختبارات يصاحبها خطة إشرافية متكاملة تنفّذها مكاتب التعليم بالتعاون مع إدارة الإشراف التربوي والإدارات المعنية لمتابعة المدارس أيام الاختبارات.

متابعة أعمال الاختبارات

إضافة إلى تفعيل نظام إلكتروني لمتابعة أعمال الاختبارات بالتعاون مع مكاتب التعليم وإدارة تقنية المعلومات.

كما تشمل الخطة إحاطة جميع مكاتب التعليم والمدارس بأنظمة ولوائح الاختبارات المحدّثة والتدريب عليها، وتشكيل اللجان لمتابعة سير الاختبارات.