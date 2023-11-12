شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 6 ملايين طالب يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت صباح اليوم، الأحد، الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1445، في جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث ينتظم نحو 6 ملايين طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام 1445 هـ.

وبدأت الاختبارات في الصف الثالث الابتدائي وتنتهي في الصف الثالث الثانوي، وتستمر لمدة 5 أيام.

وشكلت إدارات التعليم عدد من اللجان الإشرافية عبر مكاتب التعليم؛ لتنظيم أعمال الاختبارات، ودعت مشرفيها ومديري المدارس لتكثيف الزيارات الميدانية للمدارس خلال فترة أداء الاختبارات ومتابعة عمليات الإشراف على سيرها وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.

طلاب الشرقية

وفي المنطقة الشرقية، توجه قرابة النصف مليون طالب وطالبة من مراحل التعليم العام في المنطقة إلى قاعات المدارس، لأداء الاختبارات.

استقبلت المدارس طلابها ومنذ دخولهم أبواب المدارس بالترحيب والتحيات من قبل الكادر الإداري وكذلك التعليمي، ووزعت على الطلاب أصناف من الفاكهة والخضروات، وأنواع من البسكويت والمرطبات، وذلك لكسر رهبة الاختبارات منذ اليوم الأول الذي يعتبر منطلق وبوابة لباقي الأيام.

وأشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية، سعيد الباحص، إلى أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة ركزت على الجانب النفسي والمعنوي للطلاب والطالبات، من خلال استقبال إدارتي التوجيه الطلابي الأسئلة والاستفسارات النفسية والتربوية والاجتماعية التي تخص الطلاب والطالبات وأولياء الأمور ومنسوبي ومنسوبات التعليم، وذلك عبر خدمة ”اسألني للاستشارات“.

قدمت عدة استشارات منها: دور الوالدين قبل وبعد الاختبارات، أعراض قلق الاختبارات، أسباب قلق الاختبارات، طرق التعامل مع قلق الاختبارات وإضافة إلى برنامج التهيئة للاختبارات بعنوان ”مهارات الاستذكار الجيد“.