شكرا لقرائتكم خبر عن فعالية لتعريف المستهلكين بأهمية الأغذية العضوية في أبها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، فعالية اليوم العالمي للغذاء العضوي، في إحدى المجمعات التجارية بأبها، لزيادة وعي المجتمع بأهمية الأغذية العضوية، وفوائدها الصحية والبيئية، وتوفير الفرصة للمستهلكين للتعرف على المنتجات العضوية وطرق استهلاكها.

وأكد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير، المهندس أحمد آل مجثل، أن الوزارة تهتم بكل الفعاليات والأنشطة التي من شأنها خدمة المواطن والمقيم ونشر التوعية بذلك، مشيداً بكل من شارك وحضر وساهم في النشر والتوعية.

وشهدت الفعالية حضوراً كثيفاً من المواطنين والمقيمين الذين أبدوا اهتماماً كبيراً بالمنتجات العضوية وفوائدها، وتضمنت عدة أركان، منها ركن لعرض المنتجات العضوية، وركن لتعريف المستهلكين بأهمية الأغذية العضوية، وركن للمشاركة في المسابقات.

تنمية الزراعة العضوية

تأتي هذه الفعالية في إطار خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية، والتي تدعم تنمية وتطوير الزراعة العضوية في المملكة العربية السعودية، والمساهمة في دعم تسويق وتجهيز المنتجات العضوية وزيادة التعريف بالإنتاج العضوي وتوعية جميع الفئات على المستوى الوطني بأهميته وفوائده.

وأوضح آل مجثل، أن الوزارة تسعى إلى زيادة الوعي المجتمعي بأهمية الأغذية العضوية، لما لها من فوائد صحية وبيئية كبيرة، حيث تخلو من المواد الكيميائية الضارة، وتسهم في حماية البيئة وصحة الإنسان.

وأشار إلى أنه تم اختيار يوم 11 نوفمبر من كل سنة ميلادية لوجود عدد 11 نشاط ضمن خطة العمل التنفيذية لسياسة الزراعة العضوية بالمملكة، كما توفر أكثر المحاصيل العضوية خلال شهر نوفمبر حسب الميز النسبية بمختلف مناطق الإنتاج بالمملكة.