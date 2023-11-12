12 مزرعة للإنتاج العضوي

تضم منطقة تبوك نحو 12 مزرعة بدأت بالتحول للإنتاج العضوي كليًا، معتمدةً على الأسمدة الطبيعية التي تستخلصها من مخلفات الحيونات أو النباتات، وفق آلية تضمن إنتاجها لأجود أنواع المحاصيل وأكثرها طلبًا، فيما بدأت بعض منافذ البيع بتوفير الأغذية العضوية والترويج لها لارتفاع الطلب عليها من قبل المستهلك، الذي بات يبحث عن المنتجات الغذائية ذات القيم الصحية العالية.

ونجحت 9 مزارع بمحافظة أملج والوجه وتيماء في تحولها للإنتاج العضوي، و3 مزارع في محافظة ضباء وأبو راكة، وبدء الإنتاج المماثل من المحاصيل العضوية.

وتعد الزراعة العضوية هي أسلوب إنتاج زراعي يعتمد على استخدام المواد الطبيعية دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية، أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثيًا، وتهدف إلى إنتاج غذاء آمن وصحي وصديق للبيئة.