12 مزرعة للإنتاج العضوي

ونجحت 9 مزارع بمحافظة أملج والوجه وتيماء في تحولها للإنتاج العضوي، و3 مزارع في محافظة ضباء وأبو راكة، وبدء الإنتاج المماثل من المحاصيل العضوية.
وتعد الزراعة العضوية هي أسلوب إنتاج زراعي يعتمد على استخدام المواد الطبيعية دون استخدام مواد أو أسمدة أو مبيدات كيميائية، أو هرمونات أو كائنات معدلة وراثيًا، وتهدف إلى إنتاج غذاء آمن وصحي وصديق للبيئة.
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