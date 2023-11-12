شكرا لقرائتكم خبر عن احذر إستخدام زيت الزيتون في هذه الحالات.، يتحول فيها إلى قوة خطيرة و مدمرة !. رغم فوائده العظيمه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مدير الاستزراع المائي للثروة السمكية المهندس إبراهيم الزهراني أن شرب اللبن مع السمك لا يسبب التسمم، مشيرا إلى أن هذه إشاعة نشرت قبل 50 سنة بسبب عدم وجود وسيلة لحفظ النعمة. وقال خلال مداخلة مع قناة "الإخبارية":

"قديما كانت الأسماك ومنتجات الألبان سريعة الفساد لأنه لا توجد وسائل حفظ للطعام، فمثلا بعد خروج السمكة من البحر وتعرضها للشمس لمدة ساعتين أو ثلاثة تفسد".وتابع: " إذا تناول الشخص سمكة غير طازجة أو فيها جزء من البكتيريا ثم تناول حليب أو زبادي وأصيب بتسمم أو تلبك معوي، نجد أن هناك من يقول أن تناول السمك والحليب يسبب التسمم وهذا غير صحيح وأكبر دليل تناول شربة "سي فود" بالكريمة".

بالرغم من الفوائد العديدة التي يحتويها زيت الزيتون إلا إن له أضرار كثيرة لايعلمها الكثير من الناس .



وقد تأتي هذه الأضرار نتيجة الإفراط في استخدام زيت الزيتون أو عدم التقيد في قواعد استعماله . وينصح خبراء الصحة بتجنب زيت الزيتون لدى الناس المصابون بأمراض معينة أو الذين يتبعون حمية غذائية محددة .

ويعد زيت الزيتون كأي دواء آخر له نصائح عند الاستخدام ومحاذير يجب تجنبها أثناء الاستعمال ومن الأضرار التي قد يتسببها زيت الزيتون :

1- الإصابة بالسمنة المفرطة : حيث يحتوي زيت الزيتون على سعرات حرارية كبيرة بسبب احتوائه على دهون هائلة ويؤدي الإفراط في استعماله للإصابة بالسمنة وزيادة الوزن .

2 - قديكون سببا للإصابة بأمراض القلب . ويمكن أن تسبب الدهون الموجودة في زيت الزيتون إلى زيادة الوزن الذي يسبب أمراض القلب .

3 - الإصابة بالحساسية : وينصح الأشخاص الذين يعانون من أعراض تحسسية بالإبتعاد عن تناول زيت الزيتون حيث يمكن أن يسبب طفح جلدي وأكزيما لديهم .

4- يعمل على هبوط سكر الدم : ويجب على مرضى السكري قبل تناول زيت استشارة الطبيب لأنه يمكن أن يتفاعل مع أدوية السكر وبالتالي حدوث هبوط حاد في السكر قد يسبب الوفاة .

5 - الإصابة بأمراض البشرة ومن الأمراض التي قد تصاب به البشرة نتيجة الاستخدام لزيت الزيتون :

6 - تلف واحمرار في البشرة بسبب بدء ترققها نتيجة الاستخدام المطول لزيت الزيتون .

7- انسداد مسامات البشرة بسبب بنية هذا الزيت الثقيلة بعض الشيء .

8- تفاقم بعض الاضطرابات الجلدية ، مثل الأكزيما .

1- الإصابة بالتهاب الجلد التماسي ( Contact dermatitis ) .

2- الإصابة بحب الشباب .

3 - ظهور الرؤوس السوداء في البشرة.

4 - الإسهال .

5 - انخفاض ضغط الدم الحاد .