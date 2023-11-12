شكرا لمتابعة خبر عن 340 ألف طالب بمدارس المدينة المنورة يؤدون اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - يؤدي أكثر من 340 ألف طالب وطالبة اليوم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول بمدارس التعليم العام بمنطقة المدينة المنورة.

وأوضحت إدارة الاختبارات والقبول بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة أن فترة الاختبارات يصاحبها خطة إشرافية متكاملة تنفّذها مكاتب التعليم بالتعاون مع إدارة الإشراف التربوي والإدارات المعنية لمتابعة المدارس أيام الاختبارات.

يأتي ذلك إضافة إلى تفعيل نظام إلكتروني لمتابعة أعمال الاختبارات بالتعاون مع مكاتب التعليم وإدارة تقنية المعلومات، كما تشمل الخطة إحاطة جميع مكاتب التعليم والمدارس بأنظمة ولوائح الاختبارات المحدّثة والتدريب عليها، وتشكيل اللجان لمتابعة سير الاختبارات.