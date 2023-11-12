شكرا لمتابعة خبر عن ميمونة آل خليل: منتدى الأسرة السعودي يسلط الضوء على الأمن السيبراني للطفل .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكدت الأمين العام لمجلس الأسرة الدكتورة ميمونة آل خليل، أن انطلاق منتدى الأسرة السعودي جاء ليسلط الضوء على الفضاء الرقمي والأمن السيبراني للطفل.

وقالت آل خليل خلال مداخلة على برنامج اليوم المُذاع على قناة الإخبارية:” أن المنتدى جاء أيضًا ليسلط الضوء عن المرأة والتوازن بين مسؤوليات العمل والأسرة .”

وأوضحت أن هذا الإطار بُني على فرص المخاطر الموجودة في الفضاء الرقمي الآن والأطفال بحكم استخدامهم الكبير في الفضاء الرقمي أيضًا .