شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طريقة استخراج رقم الحدود برقم الجواز أو رقم الاقامة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - السعودية تتبنى بيان قوي ضد العدوان الاسرائيلي على غزة في قمة الرياض طريقة استخراج رقم الحدود برقم الجواز لكل وافد إلى المملكة، من المهم أن يكون على دراية بالخطوات الضرورية للاستعلام عن رقم الإقامة عبر رقم الحدود، ويمكن القيام بذلك عن طريق الجواز الخاص بالمقيم، يعتبر هذا الرقم مثل هوية الزائر حتى يتم إصدار أوراقه الرسمية. طريقة استخراج رقم الحدود برقم الجواز يُمكنك معرفة رقم الحدود الخاص بالزائر من خلال منصة أبشر الإلكترونية باستخدام رقم إقامته، ويمكن اتباع الخطوات التالية: الولوج إلى موقع منصة أبشر: يمكن الدخول إلى موقع منصة “أبشر“. الضغط على أيقونة “أبشر أفراد”: انقر على أيقونة “أبشر أفراد” على الصفحة الرئيسية. تسجيل الدخول: قم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، ثم انقر على “تسجيل الدخول”. تفعيل الحساب: ستصل رسالة نصية إلى رقم الجوال المسجل في النظام تحتوي على رمز التفعيل. إدراج رمز التفعيل: أدخل رمز التفعيل في المكان المخصص وانقر على “الدخول”. الانتقال إلى “خدماتي”: من الصفحة الرئيسية، انتقل إلى قسم “خدماتي”. اختيار “الاستعلامات”: اختر خدمة “الاستعلامات” من قائمة الخدمات المتاحة. استعلام عن رقم الحدود: انقر على خدمة “استعلام عن رقم الحدود”. إدراج رقم الإقامة: أدخل رقم الإقامة الخاص بالوافد في حقل الاستعلام. إدراج رمز الصورة والاستعلام: قم بإدخال رمز الصورة المعروضة في المكان المخصص وانقر على “استعلام”. عرض رقم الحدود: بعد لحظات، سيتم عرض رقم حدود الوافد على الشاشة.

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