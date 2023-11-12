انت الان تتابع لا لمصادر الإلهاء.. 5 نصائح لاستذكار أكثر إيجابية في الاختبارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 نوفمبر 2023, 7:45 صباحاً

قدّم تجمُّع القصيم الصحي، مجموعة من النصائح لاستذكار أكثر إيجابية في الاختبارات، داعياً إلى تجنُّب مصادر الإلهاء. وأوضح أن من نصائح الاستذكار الإيجابية "أخذ راحة بين 5 إلى 10 دقائق في كل ساعة مذاكرة"، و"التأكّد من الاتصال بالإنترنت قبل الاختبار بوقت كافٍ، والقرب من جهاز الشبكة (المودم)". وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: "احرص على أخذ الوجبات المتوازنة ذات القيمة العالية"، و"احرص على أخذ كفايتك من النوم سبع ساعات فأكثر"، وأكّدت أنه "عند الاستذكار تجنَّب وجود أي مصدرٍ للإلهاء".

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