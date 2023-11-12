برًّا وبحرًا وجوًّا.. قصف إسرائيل يتواصل على غزة لليوم الـ37 والشهداء بالعشرات

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 نوفمبر 2023, 8:32 صباحاً

استُشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، منذ فجر اليوم الأحد، ودُمّرت عشرات المنازل والبنايات والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة؛ في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة، برًّا وبحرًا وجوًّا، لليوم الـ37 على التوالي. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشلت جثامين أربعة شهداء من منزل لعائلة حمدان، في حي الصبرة، جراء استهدافه فجرًا بقصف صاروخي. وقصفت طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في دير البلح وسط قطاع غزة، يعود للمواطن عبدالله العديني؛ مما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة العشرات، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

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