"زراعة شرايين وإزالة أورام نادرة".. إنقاذ حياة 16 مريضًا بعمليات قلب مفتوح بالجوف

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 نوفمبر 2023, 8:35 صباحاً

تَمكن أطباء القلب بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمنطقة الجوف، من إنقاذ حياة 16 مريضًا، بإجراء عمليات قلب مفتوح عاجلة وطارئة منذ بداية العام الجاري 2023م، تكللت جميعها بالنجاح ولله الحمد. وأوضح تجمع الجوف الصحي، أن عمليات القلب المفتوح التي أجريت للمرضى، وصلت أقسام الطوارئ كحالات طارئة وإنقاذ حياة، وخضعت للبروتوكولات الطبية المعتمدة في علاج مثل هذه الحالات. وأفاد التجمع بأن عدد عمليات القلب المفتوح الذي تم إجراؤها منذ بداية العام الجاري (16) عملية؛ مبينًا أن العمليات التي أجريت تنوعت بين زراعة شرايين، وتبديل صمامات، وإزالة أورام نادرة من القلب. يُذكر أن المركز قدّم خدمات علاجية ووقائية، وإسعافية تخصصية، عبر أقسام العيادات الخارجية بلغت 2074 مراجعًا، خلال العام ذاته.

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