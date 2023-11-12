انت الان تتابع 5 أيام مع "المطرية الجديدة".. "العصيمي": تبدأ بتبوك وتصل إلى الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 12 نوفمبر 2023, 8:37 صباحاً

توقّع خبير الطقس والتنبؤات الجوية، الباحث في علم المناخ عبدالله العصيمي؛ حالة ممطرة جديدة -بإذن الله- تبدأ الأحد والإثنين في أجزاءٍ من تبوك والجوف. وأوضح أن الحالة المطرية تؤثر يوم الثلاثاء في حائل والحدود الشمالية وأجزاءٍ من المدينة. وأضاف: تضم يوم الأربعاء مكة المكرّمة، وقد تشمل: الساحل وجدة والقصيم وعفيف والدوادمي والوشم وسدير والزلفي وحفر الباطن والكويت. واختتم، عبر حسابه على منصة "إكس"، يقول: تشمل يوم "الخميس أجزاءً من الرياض والشرقية".

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