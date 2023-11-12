شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "إرهاق" وزير الخارجية يعكس جهود السعودية لوقف الحرب في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تداولت منصات التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لوزير الخارجية، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وقد بدا عليه الإرهاق خلال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الإسلامية الطارئة التي أقيمت بالرياض، لبحث وقف الحرب في غزة.

وأظهر مقطع الفيديو وزير الخارجية، وهو يأخذ نفسًا عميقًا، فيما يبدو على وجهه الإرهاق.

ويعكس الإرهاق الذي ظهر على وزير الخارجية، ما تبذله السعودية تجاه القضية الفلسطينية، إذ أجرى الوزير العديد من الجولات والمشاورات ضمن المساعي السعودية لوقف النزيف في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي.

مشاورات مكوكية

وخلال الأيام الماضية، أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، مشاورات مع العديد من نظرائه بالدول الصديقة، لإنجاح القمة العربية الإسلامية الطارئة، والخروج بقرارات من شأنها الضغط لوقف الحرب الشعواء الدائرة على قطاع غزة.

وبذل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية، مجهودات فائقة ضمن جولاته ومشاوراته التي شملت لقائه العديد من الوزراء الأفارقة ضمن القمة السعودية الأفريقة، كما أجرى لقاءات مع وزراء الخارجية في الولايات المتحدة وألمانيا وإندونيسيان علاوة على حضوره قمة المرأة في الإسلام التي أقيمت في جدة.