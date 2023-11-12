شكرا لقرائتكم خبر عن الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 13 موقعاً حول المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 13موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة بمنطقة مكة المكرمة اليوم، بتقديم خدماتها للرجال والنساء في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية لمدة أسبوع، وللنساء في محافظة الكامل لمدة ثلاثة أيام، وللرجال في مركز الحفائر لمدة يومين وفي مركز قيا لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الإثنين للرجال في مركز أبو راكة لمدة يوم، ويوم الثلاثاء للنساء في مركز الحفائر لمدة يومين.

أماكن الوحدات

في منطقة القصيم تقوم الوحدة المتنقلة بتقديم خدماتها للرجال اليوم في مركز التنمية الاجتماعية، ويوم الإثنين في مركز القصيم العلمي، ويوم الثلاثاء في مدرسة تعليم القيادة لمدة يوم لكل منهم.

كما تقدم الوحدة المتنقلة بمنطقة الباحة خدماتها للرجال يوم الأربعاء في متوسطة رغدان ومدرسة الإمام القرطبي لمدة يومين لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة نجران اليوم بتقديم خدماتها في محافظة حبونا للرجال لمدة أسبوع، وللنساء من يوم الأربعاء لمدة يومين، وفي منطقة المدينة المنورة تقدم الخدمة اليوم للرجال والنساء في مركز الأكحل لمدة أسبوع، فيما تقدم الخدمة للرجال بمنطقة حائل يوم الخميس في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها. وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.